اختفاء أحزاب سياسية مسجلة





كشفت الأمين العام لمجلس شؤون الأحزاب د. ليلى عثمان إبراهيم، عن أحزاب مسجلة وغير موجودة في الساحة السياسية الآن. وقالت ليلى في حوار لـ(الحراك) هناك عدد كبير من الأحزاب السياسية المسجلة لم تعد موجودة وغائبة عن الساحة السياسية، ومنذ تسجيلها لم تقم مؤتمراتها. وأضافت بالتأكيد مثل هذه الأحزاب يتم اتخاذ إجراءات حيالها، ولفتت إلى أن عدد هذه الأحزاب غير قليل وتمثل أعداداً كبيرة من الأحزاب، وقالت للأسف لا توجد إحصائيات دقيقة والمؤكد أن عدداً كبيراً من الأحزاب السياسية المسجلة لم تعد موجودة في الساحة. وتابعت لدي ملف كامل بالدليل من الشهادات الأساسية، لأحزاب ليس لها وجود على أرض الواقع بالساحة السياسية.

الخرطوم – هادية صباح الخير

صحيفة الحراك السياسي