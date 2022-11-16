مخاوف من انهيار منظومة التأمين الصحي وتوقف الخدمات العلاجية





جأر الصندوق القومي للتأمين الصحي، بالشكوى من عدم إيفاء الحكومة بالتزاماته تجاه توفير التمويل للخدمات الطبية، وأبلغت مصادر متطابقة (الحراك)، أن الصندوق يعاني الإهمال خلال الفترة الماضية، الأمر الذي قد يؤدي لانهيار خدمات التأمين الصحي في كافة الولايات.

وقالت المصادر إن انعدام التمويل تسبب في نقص العديد من الخدمات التي يقدمها الصندوق، الأمر الذي قد يؤدي لتوقف الخدمة عن أكثر من (30) مليون مواطن سوداني من المؤمن عليهم، وأكدت أن أغلبهم من الفقراء وموظفي القطاع العام والشرائح الضعيفة، وأشارت ذات المصادر إلى أن ارتفاع أسعار الدواء أثر في موارد التأمين، ما جعل الإمدادات والمستشفيات الإحجام وفي بعض الأحيان التوقف عن تقديم الخدمات لحاملي بطاقة التأمين الصحي.

في الأثناء، أوضح مصدر آخر، أن الأصل في التأمين هو نظام تمويل الخدمات للحماية الاجتماعية، محذراً من توقف منظومة التأمين الصحي وانهيار الصندوق حال استمر الإهمال، وقال: “مالم يتوفر التمويل الحكومي لا يستطيع الصندوق الاستمرار في ظل الظروف التي يعيشها، لافتاً إلى أن التأمين الصحي هو مشروع استراتيجي غير ربحي، ما يعني أنه يحتاج بشدة للتمويل من الأجهزة الحكومية، مناشداً مجلس السيادة ووزارة المالية بالتدخل العاجل، لتوفير التمويل وإنقاذ الصندوق من الانهيار.

صحيفة الحراك السياسي