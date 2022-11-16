تحقيق يكشف عن تلاعب في الأراضي السكنية والزراعية بأم درمان





كشف تحقيق صحفي تلاعباً في الأراضي السكنية والزراعية ببعض مناطق الريف الجنوبي أمدرمان، وقال مواطنون بقريتي (دلج مكوار)، و(أم ويكحة) إن بعض الأفراد استباحوا أراضيهم التي ورثوها من أجدادهم وشرعوا في بيعها لآخرين .

وأوضح عدد من المواطنين أن البعض يحاول التغول على مساحة كبيرة من (حفير الضو) بالمنطقة وتحويله لقطع سكنية وبيعها عبر إفادات سكنية غير قانونية.. ووصف سكان المنطقة أن ما تتعرض له أراضيهم السكنية والزراعية بأنه: “عطاء من لا يملك لمن لا يستحق”..

الخرطوم ـ التاج عثمان

صحيفة الحراك السياسي