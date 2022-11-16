النائب العام يعُيد طلب لرفع الحصانة عن ياسر عطا





كشفت مصادر عدلية مطلعة عن رفض النائب العام، خليفة أحمد خليفة، طلباً برفع الحصانة عن عضو مجلس السيادة الفريق أول ياسر العطا.

ووفق المصدر بحسب صحيفة “التغيير” الإلكترنية، رفعت جهات عدلية مسؤولة مذكرات تطالب النائب العام بمخاطبة مجلس السيادة لرفع الحصانة عن العطا لأغراض التحري معه.

تأكيداً لانفراد (اليوم التالي) كان قد نشرت الصحيفة في أغسطس الماضي، مستندات رسمية برقم بلاغ رقم (17490/2021) الشاكي فيه النعيم صالح إسحق ضد أعضاء بلجنة إزالة التمكين المحلولة تحت المدة (177 ق ج) ــ نيابة الخرطوم شمال ـ قسم شرطة الخرطوم شمال، على خلفية طلب قدم للنائب العام لرفع الحصانة عن عضو المجلس السيادي الفريق ركن ياسر العطا بشأن تخصيصه لعربات مستردة بواسطة اللجنة لجهات، وبحسب القانون كان يفترض عدم التصرف في العربات وتسليمها لوزارة المالية، وحسب الحيثيات تحمل المستندات توقيع مدير مكتب العطا وأن تخصيص العربات صادر بتوجيه منه على مستندات رسمية، وكشف المصدر عن بقاء الطلب أمام النائب العام لفترة تجاوزت الشهرين قبل أن يعيده للجهة المسؤولة دون التعليق عليه.

صحيفة اليوم التالي