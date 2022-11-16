السودان.. محكمة تخاطب”حميدتي” للإدلاء بشهادته





خلال جلسة محكمة قضية فتوى قتل المتظاهرين بمعهد العلوم القضائية والقانونية برئاسة زهير بابكر عبد الرازق.

أمرت محكمة فتوى قتل المتظاهرين، نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي محمد حمدان دقلو”حميدتي”، للإدلاء بشهادته في الجلسة التي حدّد لها، الأربعاء، المقبل، وذلك في القضية التي رفعها والد أحد الشهداء ضدّ كل من الرئيس المخلوع عمر حسن أحمد البشير ونائبه علي عثمان محمد طه ورئيس حزب المؤتمر الوطنى المحلول أحمد هارون ورئيس البرلمان الأسبق الفاتح عز الدين بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين.

واستمعت المحكمة إلى إفادات الشاكي في القضية عبد الباقي أحمد محمد الأمين والد الشهيد النذير عبد الباقي الذي استشهد في اعتصام المتظاهرين أمام القيادة العامة في 9 أبريل 2019م .

وأوضح عبد الباقي الذي يبلغ من العمر 63 عامًا، أنّ ابنه توفي بطلقٍ ناريّ في الرأس حيث كان ضمن المتظاهرين وهو خريج هندسة كيميائية من جامعة البحر الأحمر ويبلغ من العمر 28 عامًا وهو ابنه الوحيد .

وطالب والد الشهيد من المحكمة القصاص من المتهمين الأربعة باعتبار أنّ البشير كان يومها رئيس الدولة وله الكلمة الأولى فيما تعود مسؤولية علي عثمان لتوليه كتائب الظل، أما المتهم الثالث أحمد هارون فقد استقدم عددًا من البصات من مدينة الأبيض بها”عساكر”، لفضّ المتظاهرين العزل، أما المتهم الفاتح عز الدين فهو قيادي في المؤتمر الوطني وقد أعلن أنهم سيقطعون”رقبة كل من يرفع رأسه”.

وفي المقابل، أوضحت هيئة الدفاع، أنّ المتهم علي عثمان محمد طه، لم يكن نائبًا للرئيس إبان الحادث وقد خرج عن الحكومة كليًا منذ العام 2013م.

وأوضحت هيئة الدفاع أن حديث الفاتح عز الدين جاء مبتوراً ولأن الشخص المقصود من يحمل السلاح ضد الدولة وليس المتظاهرين.

باج نيوز