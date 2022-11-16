تورك يدعو ألاطراف والمشاركين في العملية السياسية بتقديم تنازلات





دعا السيد فولكر تورك المفوض السامي لحقوق الانسان السودانيين وكل ألاطراف المشاركين في العملية السياسية بتقديم تنازلات وتوافق وطني شامل يعمل من أجل مصلحة السودان محليا وعالميا.

وجاء ذالك خلال المؤتمر الذي عقد بمكتب المفوضية السامية بالخرطوم عقب انتهاء زيارته للسودان التي من شأنها دعم استمرار حكم سيادة القانون والتعامل بشفافية لتحقيق العداله.

وأكد فولكر تورك تضامنه مع الشعب السوداني بالمطالبه بحقوقه لتحقيق اماله وتطلعاته نحو مستقبل افضل.

وأشار تورك الى أهم الخطط التي يجب تنفيذه لحل الانتهاكات والاوبئية المنتشرة في المجتمعات، مشيرا الى أهمية الصحة للفرد داخل المجتمع السوداني.

واشاد تورك الى الجهود المبذولة من قبل الحكومات ومنظمات المجتمع المدنى بتقديم العون الى النساء والاطفال والمشردين، كما شدد على محاسبة المجرمين وعدم الافلات من العقاب.

وقال تورك إن السودان غني بموارده ولديه ثروات تمكنه من النهوض اقتصاديا بالبلاد، مما يساعد كثير من الشباب على إدارة هذه الموارد وتطوير خدمات المجتمع المدني.

وأردف تورك يجب على الموسسات الحكومية تحقيق رغبات المواطنين وادماج النساء والاطفال لتعزيز بناء الثقة و تسهيل الحلول لهم في كل الجهات ذات الصلة المعنية بذالك.

وناشد تورك الجهات الأمنية بضرورة ملاحقة المجرمين وعدم افلاتهم من العقاب والمساءلة بجانب اتباع الشروط القانونية لتحقيق العدالة والديمقراطية والحفاظ على حقوق المواطنين.

ودعا فولكر تورك الى تعزيز العلاقات بين هئية حقوق الإنسان والحكومة بعمل آلية مشتركة تساعد على تحقق الأهداف والمساهمة في معالجة القضايا العاجلة في المجتمع.

وكالة سونا