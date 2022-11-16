مقاومة الخرطوم تعلن مسارات مليونية 17 نوفمبر





أعلنت تنسيقيات لجان مقاومة الخرطوم، الأربعاء، عن مسارات وموجهات مليونية 17 نوفمبر.

جاء ذلك بحسب تعميمٍ صحفي، الأربعاء، أطّلع عليه”باج نيوز”.

وقالت مقاومة الخرطوم، إنّ نقاط التجمع لأحياء بحري، ستكون تجمع شمال بحري والريف الشمالي وتتلاقى كل المواكب في الكيلو.

وأشارت إلى أنّ نقطة تجمع وسط بحري في لفة جنوب، فيما تكون نقطة تجمع شرق بحري استوب السكة حديد، ونقطة تجمع جنوب بحري استوب الكهرباء، فيما ستكون نقطة تجمع لجان أحياء الحاج يوسف استوب استاد التحرير،

وأوضحت المقاومة، أنّ التجمع سيكون في الحادية عشر ظهرًا، على أنّ يكون التحرّك في الثانية عشر ظهرًا.

وأشارت إلى أنّ نقطة التجمع لشرق الخرطوم سيكون شارع المدارس والتحرك صوب المؤسسة، بينما نقطة التجمع لشرق النيل جنوب استوب التحرير ثم الإتجاه غربا نحو المؤسسة.

وأبانت أنّ نقطة تنسيقيات لجان مقاومة أمدرمان الكبرى صينية غيمة (الأزهري سابقاً) الساعة ١٢ظهرًا، ثمّ التوجه عبر كبري شمبات لمؤسسة الصمود

ومنذ الخامس والعشرين من أكتوبر 2021، يشهد السودان احتجاجاتٍ شعبيةٍ متواصلة، رفضًا للإجراءات التي قام بها القائد العام للقوات المسلّحة عبد الفتاح البرهان.

باج نيوز