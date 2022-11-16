الاتحادي الأصل يُجمد نشاط (3) من قياداته





أعلن قطاع التنظيم بالحزب الاتحادي الديمقراطي تجميد عضويته كل من أبوبكر العمرابي، عمر خلف الله معتز الفحل، وهشام الزين إعتباراً من الأمس، و أكد أنهم ضالعين في حملة وصفها بالمغرضة تستهدف قيادات الحزب بجانب الترويج لإحتلال قوات الدعم السريع لدور الحزب.

وأوضح نائب رئيس قطاع التنظيم، مالك درار في بيان أنه عقد اجتماعاً اليوم ، بالمركز العام للحزب، بشأن ما وصفها بالحملة المغرضة التى تستهدف الحزب وقيادته.

و قال البيان “الحملة يقودها كلا من أبوبكر العمرابي، عمر خلف الله بتصريحاتهم المزعومة عن احتلال قوات الدعم السريع لدور الحزب”.

و أستنكر القطاع جلوس عضو الإتحادي الأصل معتز الفحل مع جهات معادية للحزب وانتحال صفة تنظمية لم يتم تكليفه بها من القيادة، ونوه إلى أن العضو هشام الزين أصدر قرارات مخالفة للمؤسسات دون الرجوع لقيادة الحزب.

و أعلن الاتحادي تكوين لجنة للتحقيق مع أعضاء الحزب الموقوفين من امانة التنظيم بالحزب.

باج نيوز