مناوي: شعروا أن هناك إنسان في دارفور بعد زيارة المفوض





أعلن حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، ترحيبه بتعيين مفوض لحقوق الإنسان بحكومة إقليم دارفور، وقال مناوي في تصريحات صحفية أمس: “يبدو أن هناك من شعروا بأن هناك إنساناً في دارفور ويستحق أن تُراعى وترصد وتحفظ له حقوقه في دارفور والتي تجاوز عمرها الـ107 سنوات”.

ونوه مناوي إلى أن الإقليم ظل بلا ممثل قومي لحقوق الإنسان حتى زيارة المندوب السامي لحقوق الإنسان وقال: “بالأمس فقط تحركت الأجسام وصحت الضمائر، وتم الإعلان عن مدير لقطاع إقليم دارفور لحقوق الإنسان”، وتابع: “بحسب علمي المفوضية نفسها محلولة بقرار رسمي”.

الخرطوم: أمنية مكاوي

صحيفة اليوم التالي