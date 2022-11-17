والد شهيد يطالب المحكمة بالقصاص من البشير وطه وهارون وعزالدين





طالب والد الشهيد النذير عبد الباقي في قضية فتوى قتل المتظاهرين، التي يواجه الاتهام فيها الرئيس المخلوع عمر البشير ونائبه علي عثمان محمد طه ورئيس حزب المؤتمر الوطني أحمد هارون ورئيس البرلمان الأسبق الفاتح عز الدين بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين، طالب المحكمة بالقصاص من المتهمين الأربعة باعتبار أن عمر البشير الرئيس المعزول كان يومها رئيس الدولة، وله الكلمة الأولى، فيما تعود مسؤولية علي عثمان لتوليه كتائب الظل بحسب رأيه، أما المتهم الثالث أحمد هرون، فقال إنه استقدم عدداً من البصات من مدينة الأبيض بها (عساكر) لفض المتظاهرين العزل، أما المتهم الفاتح عز الدين فأشار إلى أنه قيادي في المؤتمر الوطني قد أعلن أنهم سيقطعون (رقبة كل من يرفع رأسه).

الخرطوم: فايزة أباهولو

صحيفة اليوم التالي