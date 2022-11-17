السودان يرفض حملات التشكيك والتشويه ضد قطر





أعربت حكومة السودان، عن مساندتها ودعمها لدولة قطر الشقيقة في استضافتها لكأس العالم “فيفا قطر 2022″، الحدث الرياضي العالمي الكبير الذي ينظم لأول مرة في المنطقة العربية.

وعبرت وزارة الخارجية في بيان اليوم، عن إشادتها بمستوى الاستعدادات والترتيبات والجهود المميزة التي بذلتها حكومة دولة قطر لإنجاح فعاليات كأس العالم لكرة القدم “فيفا قطر 2022”.

ونددت الوزارة بحملات التشويه والتشكيك المغرضة التي تستهدف استضافة قطر لهذه الفعالية، وأوضحت أن استضافة قطر لهذه الفعالية العالمية المهمة تمثل مفخرة لدولة قطر والدول العربية كافة.

وأكدت حكومة السودان أنها على أتم الاستعداد لمؤازرة قطر في كافة المجالات التي يتطلبها إنجاح هذه الفعاليات.

صحيفة الصيحة