رئيس الأركان يشهد ختام البرنامج التدريبي لسلاح المدفعية (هدير الاتبراوي السادس)





أكد رئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، أن القوات المسلحة ستشكل سداً منيعاً أمام كل من يستهدف زعزعة أمن وسلامة السودان.

وخاطب الحسين، ختام البرنامج التدريبي لسلاح المدفعية- عطبرة بجبل الرحمة في المنطقة التدريبية لسلاح المدفعية بحضور نائب رئيس هيئة الأركان تدريب الفريق الركن عبد المحمود حماد حسين ووالي نهر النيل محمد البدوي عبد الماجد وأعضاء لجنة أمن الولاية وقيادات سلاح المدفعية والفرقة الثالثة مشاه وقدامى المحاربين بسلاح المدفعية.

وقال إن اصلاح القوات المسلحة لن يتم إلّا من داخلها، وأكد أن الجيش السوداني هو الوحيد على مستوى القارة الأفريقية الذي لم يطاله التفكيك وتخلفه المليشيات المسلحة.

وأشار الحسين إلى أن التسويات التي تجري على مستوى البلاد تناول فيها الجيش ما يهمه فقط كقوات شعب مسلحة، وشدد على اهتمام القيادة بأمر التدريب والمعينات والمعدات العسكرية وتطويرها والاهتمام بشأن الأفراد بالقوات المسلحة، مشيداً بدور منظومة الصناعات الدفاعية في تغطية حوجة القوات المسلحة من كافة المعدات، واعتبر أن ما تم من تدريب متقدم يشرف القوات المسلحة.

من جانبه، أوضح قائد سلاح المدفعية عطبرة اللواء الركن محمد الأمين حسن، أن برنامج هدير الاتبراوي التدريبي في نسخته السادسة استمر لاثني عشر يوماً، حيث اشتمل التدريب على كافة الأنظمة الحديثة في عدد من المجالات.

وأكد أن القوات المسلحة لن تفرط في أي شبر من أرض الوطن، وأمن على نجاح البرنامج التدريبي الأمر الذي يجعل القوات المسلحة على أهبة الاستعداد، وحيا كافة الجهات التي أسهمت في نجاح المشروع.

وتم خلال البرنامج المصاحب لفعاليات ختام البرنامج التدريبي تكريم عدد من الجهات على المستويين القومي والولائي.

صحيفة الصيحة