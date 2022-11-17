عضو السيادي الفريق بحري مهندس إبراهيم جابر يصل يوغندا





وصل عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق بحري مهندس إبراهيم جابر إبراهيم اليوم إلى مطار عنتيبي بجمهورية يوغندا، في إطار جولة إفريقية تشمل عدداً من دول منظمة الإيقاد. وسيلتقي عضو مجلس السيادة الإنتقالي، الرئيس اليوغندي يوري موسفيني، وسيسلمه رسالة خطية من رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ، تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل ترقيتها وتطويرها، بجانب دعم آفاق التعاون المشترك بين السودان ويوغندا. فضلا عن تطوير آليات التعاون والتنسيق بين دول الإيقاد بما يحقق تطلعات شعوب الإقليم. ويرافق عضو مجلس السيادة، في جولته التي تشمل (جيبوتي، الصومال، أثيوبيا، يوغندا، كينيا، إريتريا وجنوب السودان)، كلٌ من السفير دفع الله الحاج علي وكيل وزارة الخارجية المكلف والفريق أول ركن عصام كرار الأمين العام لوزارة الدفاع.

وكالة سونا