تكليف مدير جديد لمطار الخرطوم





أصدر مدير عام شركة مطارات السودان المحدودة المهندس مستشار سر الختم بابكر، قراراً بتكليف ضابط المطار عصام الدين أحمد محمد مديراً للإدارة العامة لمطار الخرطوم الدولي.

ووجد اختيار الضابط عصام الدين مديراً لمطار الخرطوم ارتياحاً وقبولاً طيباً لدى كل العاملين بالمطار لجهة التعامل الراقي والمهني الذي ظل يتصف به.

ويذكر أن مدير المطار الجديد الضابط عصام الدين يعد أحد الكفاءات والخبراء الكبار في مجال تشغيل المطار ويحمل شهادة الإدارة الاحترافية لتشغيل المطارات.

صحيفة الصيحة