السفير البريطاني بالخرطوم: أصبحت أكثر تفاؤلاً بالوصول إلى تسوية سياسية في الأسابيع المقبلة





قال السفير البريطاني بالخرطوم جايلز ليفر، إنه أصبح أكثر تفاؤلاً بالوصول إلى تسوية سياسية في الأسابيع المقبلة، وأردف “‏لأنني أرى المزيد من الأطراف السودانية بما في ذلك الجانب العسكري بدأت تدرك أن الوضع الحالي لا يمكن استمراره وأنه يجب الوصول إلى حل وسط”.

وأشار ليفر إلى أن للحكومة البريطانية موقفاً راسخاً يدعم التحول الناجح نحو الديمقراطية، والذي سيسمح للسودان بأن يصبح دولة حرة ومستقرة ومزدهرة بعد سنوات من الصراعات والديكتاتورية.

ووصف في حفلة أقامه في منزله مساء أمس الأربعاء احتفاءً بالفائزين في مسابقة مؤسسة تومسون الإعلامية، الانقلاب بأنه انتكاسة في هذا المسار، وزاد: لكننا نبذل قصارى جهدنا لمساعدة الأطراف السودانية المختلفة على التوصل إلى اتفاق سياسي شامل يعيد تأسيس النظام الدستوري وحكومة انتقالية بقيادة مدنية.

وأضاف: “الديمقراطية لا تعني فقط إجراء انتخابات، بل تعني سيادة القانون، حرية التعبير ومشاركة المواطن همومه وكلها تعتمد على وجود إعلام حر”، وشدد على الدور الحاسم للإعلام في تحقيق مستقبل أفضل للسودان.

صحيفة السوداني