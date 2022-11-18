



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة بالخرطوم يوم الجمعة الموافق 18 نوفمبر 2022م

صحيفة الانتباهة:

الكشف عن نقل ملكية 120 عربة تتبع لجهاز الأمن للأمن الشعبي

الأمم المتحدة: مقتل وإصابة 1820 شخص في العنف المسلّح بالسودان

الداخلية تدرس تشكيل قوات الأمن الداخلي

مقاومة الخرطوم تعلن رفضها الاتّفاق الإطاري

والي كسلا لـ”الآلية الثلاثية”: على المجتمع الدولي التفريق بين القرار السياسي والاحتياجات الإنسانية

صحيفة الصيحة:

رئيس الأركان: إصلاح الجيش لن يتمّ إلاّ من داخله

الشيوعي: الشارع لن يهدأ والاتّفاق المرتقب”فرملة للثورة”

الاتحادي الأصل: ستتمّ محاسبة الحسن الميرغني لتوقيعه على دستور المحامين

المتحريّ يكشف عن نقل ملكية 120 عربة تتبع للمخابرات إلى الأمن الشعبي

صحيفة الجريدة:

تظاهرات في الخرطوم والولايات أحياءً لمجزرة 17 نوفمبر

ثوار البراري الصحافة يرفضون استلام”شاشات” حميدتي

شبهات فساد في توقيع عقد بين شركة إبداع وحكومة إقليم دارفور

إطلاق كثيف للغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق المتظاهرين بود مدني

صحيفة أخبار اليوم:

قطر : مجلس الوزراء يرحب بقادة الدول ورؤساء الوفود الذين سيشاركون الأمير في افتتاح كأس العالم

الإسكوا: الدول العربية بحاجة إلى أكثر من 570 مليار دولار لتمويل العمل المناخي

بلومبرغ تعلن عن إطلاق أول منتدياتها للاقتصاد الجديد في أفريقيا

صحيفة النيل الدولية:

تصريحات للسفير البريطاني بشأن التسوية المرتقبة

والي الخرطوم يوجه صندوق الإسكان والتعمير بمعالجة بطء تسليم المستحقين الذين سددوا المقدم

اتفاف بين السودان والكويت على زيادة الاستثمارات الكويتية

بيان من الخارجية السودانية حول فيفا قطر ٢٠٢٢

صحيفة السوداني:

محكمة قتل المتظاهرين تخاطب “حميدتي” رسمياً للإدلاء بشهادته

السفير البريطاني بالخرطوم: أصبحت أكثر تفاؤلاً بالوصول إلى تسوية سياسية في الأسابيع المقبلة

اللجنة الأمنية توجه الأجهزة كافة بتأمين العاصمة

مركز الخرطوم لعلاج الأورام: نستقبل (100) إصابة جديدة شهرياً

لجنة المعلمين بالدويم تعلن الإضراب عن العمل

الصحفي السوداني محمد أمين يفوز بجائزة (مارتن أدلر) العالمية الرفيعة في مجال الصّحافة المُستقلّة

اتحاد الشاذلي عبد المجيد يبعد شباب المريخ من منافسة دوري الشباب