وزارة الداخلية تدرس تشكيل قوات الأمن الداخلي





شكلت وزارة الداخلية أمس لجنة من كبار الضباط لدراسة تكوين قوات الأمن الداخلي. وأعلن مدير قوات الشرطة المُكلف بمهام وزارة الداخلية الفريق أول عنان حامد، تشكيل لجنة لإعداد تصور شامل لإنشاء قوات الأمن الداخلي.

وأشار في قرار تشكيل اللجنة إلى أن مهامها اللجنة تتمثل في: “صياغة قانون الأمن الداخلي، واللوائح والهياكل التنظيمية والوظيفية للقوات، مع استصحاب تجارب الأمن على المستوى الإقليمي والدولي”. وتضم اللجنة 7 من الضباط الحاملين لرتبة الفريق، إضافة إلى مديري المباحث والتحقيقات الجنائية والشرطة الأمنية، علاوة على ثلاثة حاملين رتبة اللواء محالين إلى التقاعد وآخرين من رتب قيادية. وتجئ التحركات، عقب إعلان قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري عن قرب إبرامهما لاتفاق إطاري يتضمن في تفاصيله نقاشات حول إصلاح للأجهزة الأمنية والعسكرية.

وعادة ما تكون صلاحيات وسلطات الأمن الداخلي، متطابقة مع تلك الممنوحة للشرطة بموجب قانون الإجراءات الجنائية، وتحت الإشراف المباشر والفعلي للنيابة العامة، لكن مع إعطاء الجهاز مجالات أوسع للحركة تتضمن الأمن الاقتصادي والاجتماعي ومكافحة الإرهاب، والجرائم ضد الدولة.

الجريدة