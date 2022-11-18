التيار الإسلامي: ندعو للخروج غداً في “موكب الكرامة 3” لمواجهة التسوية





قال التيار الإسلامي العريض إن العملية السياسية التي تجري هذه الأيام بصورة رئيسية بين رئيس مجلس السيادة وقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي مع مشاركة بعض قوى الأقليات محاولة لفرض التسوية البائسة وجعل الوطن أمام أمر واقع مرفوضة أسسه ومريبة مراميه.

وأضاف التيار في بيان بحسب باج نيوز “ولمواجهة هذه التسوية المرفوضة يدعو التيار الإسلامي العريض فصائله ومكوناته وكافة جماهير الشعب السوداني للخروج في موكب الكرامة ( 3 ) الذي دعا له نداء السودان يوم السبت التاسع عشر من نوفمبر 2022م في الواحدة ظهرا أمام مكاتب الأمم المتحدة بشارع أوماك بالخرطوم”.

وتابع “مع التأكيد على السلمية والسلوك الحضاري الذي تميزت به مواكب الكرامة وأرست به أدبا في السلوك السياسي الراقي”.