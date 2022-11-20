أمريكا تدعم السودان بشحنة ذرة





وصلت الى ميناء بورتسودان الشمالي اليوم ( ٤٧،٨٩٣ ) طن من الذرة في إطار الدعم الأمريكي للسودان في مجال المساعدات الإنسانية.

وكان في إستقبال الشحنة بالميناء السفير الأمريكي لدى السودان جون قودفري والوفد المرافق له من برنامج الغداء العالمي، وذلك بحضور المدير العام المكلف لهيئة الموانئ البحرية إبراهيم يوسف.

وأعرب السفير عن سعادة بلاده بمساعدة الشعب السوداني، مشيرا إلى العلاقات المتطورة بين البلدين.

إلى ذلك التقى السفير الأمريكي والوفد المرافق له بالمدير العام المكلف لهيئة الموانئ البحرية ونوابه بمباني السلطة المينائية ببورتسودان، واستمع الوفد إلى شرح مفصل حول عمل الهيئة وجهدها المتواصل في التطوير الفني واستجلاب الآليات والمعدات الحديثة لتحسين المناولة ورفع كفاءة الأداء بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة في صناعة النقل البحري، كما استمع الوفد إلى تنوير حول دور هيئة الموانئ البحرية في استقبال المساعدات الغذائية المقدمة من الأمم المتحدة للدول الأفريقية غير المطلة على البحار.

صحيفة الصيحة