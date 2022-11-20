مجموعة زين تقرر عدم بيع شركة زين السودان لمجموعة (دال) التي يديرها أسامة داود عبد اللطيف





أعلن الرئيس التنفيذي لمجموعة زين، بدر ناصر الخرافي، ان الشركة قد قررت عدم المضي قدما في عملية بيع حصة مجموعة زين في شركة زين السودان، لمجموعة (دال) التي يديرها رجل الأعمال السوداني أسامة داود عبد اللطيف.

وقال الخرافي، بحسب ما رصدته (السوداني): “وجدت الشركة أنها لن تحقق الفوائد المرجوة من أهداف عملية البيع التي يأتي على رأسها تعظيم حقوق المساهمين، وساعد الشركة فى اتخاذ هذا القرار الأداء التشغيلي والمالي المتميز لكافة مؤشرات الأداء الرئيسية لشركة زين السودان خلال الفترة الأخيرة الذي لا يتناسب مع العرض الحالي المقدم”.

واضاف الخرافي: “جاء هذا القرار متوافقا مع التطورات الاستراتيجية التشغيلية للشركة في فرص النمو المربحة للمرحلة المقبلة، علما بأن الشركة دائما ما تبحث عن أفضل المشاريع والفرص الاستثمارية المجدية لعملياتها التشغيلية بهدف تعظيم حقوق المساهمين وهي تدرس كافة الفرص الاستثمارية المتاحة بما يتماشى مع استراتيجية الشركة”.

صحيفة السوداني