تقرير حكومي يكشف عن تراجع مخيف في المخزون السمكي في البحر الأحمر





كشف تقرير حكومي، عن تراجع وصفه بـ “المخيف” في المخزون السمكي في الساحل السوداني على شاطئ البحر الأحمر.

وقال التقرير الذي تحصلت عليه “الحراك” إن المخزون تراجع إلى 30 ألف طن مقارنة بـ “45” ألف طن من الأسماك خلال السنوات الماضية.

وحدد التقرير منطقة عقيق الواقع بالقرب من الحدود السودانية الارتيرية من أكثر المناطق التي حدث فيها تراجع في المخزون السمكي.

وعزت التقرير الأمر بسبب ما سماه الصيد الجائر من بعض الأجانب، فضلاً عن التفلتات من بعض الصيادين المحليين، وعدم التزامهم بقرار السلطات القاضي بعدم استخدام” الجرافة” في الصيد الذي قال التقرير يؤدي إلى كنس بيض الأسماك أثناء رميهم للشباك التي وصفها بـ “العمياء” في عمق المياه، وأشار إلى أن الشباك بعد رميها في المياه لاتفرق بين الأسماك الناضجة والصغيرة التي في طور النمو (الزريعة).

صحيفة الحراك السياسي