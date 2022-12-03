وزارة التموين المصرية تكشف سبب ارتفاع سعر الذهب التاريخي





أكد الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون الذهب في مصر أسباب ارتفاع أسعار الذهب هو لجوء المواطنين للاستثمار في الذهب كوعاء استثماري.

ونصح فرج، المواطنين بالتريث في شراء الذهب خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن أسعار الذهب ستنخفض خلال الأسابيع المقبلة.

قال «فرج»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يعرض عبر قناة «الحياة»، اليوم السبت، إن سبب ارتفاع أسعار الذهب هو لجوء المواطنين للاستثمار في الذهب كوعاء استثماري بجانب العقارات والبنوك.

وأضاف مستشار وزير التموين: «الذي يحدث الآن في سوق الذهب ليس ارتفاعًا للأسعار، بل قفزات، نحن حاليًا في ذروة ارتفاع الأسعار».

وتابع: «بالنسبة للمواطنين الذين يريدون شراء شبكة، فهناك الذهب عيار 14 والذي يقل سعره نحو 300 جنيه للجرام»، مشيرًا إلى أن المصانع حاليًا تراعي ارتفاع الأسعار عبر تقليل أوزان المصوغات لتتلائم مع إمكانات المواطنين كافة.

وسجل سعر الذهب اليوم، السبت 3 ديسمبر 2022، ارتفاعًا جديدًا في الأسعار خلال التعاملات المسائية، حيث وصل متوسط سعر الذهب عيار 21 إلى 1610 جنيهات، ليسجل الذهب بذلك مستوى تاريخيًا جديدًا.

وتخطى سعر الجرام عيار 24 1900 جنيه بالمصنعية والدمغة والضريبة لبعض المشغولات.

وشهدت أسواق الصاغة المصرية خلال أسبوع واحد عدة ارتفاعات متتالية، حيث سجل الذهب في مصر ارتفاعًا تاريخًيا قدر بنحو 130 جنيهًا للجرام الواحد خلال أسبوع

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