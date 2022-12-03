سعر الريال القطري مساء اليوم السبت 3-12-2022 في مصر





شهد سعر الريال القطري، حالة من الاستقرار أمام الجنيه المصري، مساء اليوم السبت 3 ديسمبر 2022، والذي يوافق الإجازة الرسمية للبنوك المصرية.

سعر الريال القطري بالمصري اليوم

ووفقًا لآخر تحديث وارد عبر شاشات عرض أسعار العملات في البنوك المصرية جاء سعر الريال القطري كالتالي:

سعر الريال القطري في البنك المركزي المصري

6.69 جنيه للشراء، و6.76 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

6.29 جنيه للشراء، و6.74 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى في بنك مصر

6.29 جنيه للشراء، و6.78 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى في بنك الإسكندرية

6.22 جنيه للشراء، و6.74 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى في بنك بلوم

6.69 جنيه للشراء، و6.76 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى في بنك قطر الوطني

6.70 جنيه للشراء، و6.77 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري في بنك كريدي أجريكول

6.23 جنيه للشراء، و6.70 جنيه للبيع.

تحويلات المصريين بالخارج

وكانت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، كشفت عن خريطة دول مجلس التعاون الخليجي الأكثر مساهمة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، حيث سجلت القيمة الإجمالية لتحويلات المصريين العاملين بدول مجلس التعاون الخليجي نحو 20.9 مليار دولار خلال العام المالى 2020/2021، مقابل 18.8 مليار دولار خلال العام المالى 2019/2020 بنسبة ارتفاع بلغت 11.1%.

ورصدت بيانات جهاز الإحصاء، أن المملكة العربية السعودية جاءت فى المرتبة الأولى بقائمة أعلى دول مجلس التعاون الخليجي في قيمة تحويلات المصريين العاملين بها خلال العام المالي 2020/2021، حيث بلغت قيمة تحويلات العاملين بها 11.2 مليار دولار، يليها الكويت 4.4 مليار دولار، ثم الإمارات 3.4 مليار دولار، ثم قطر 1.5 مليار دولار، ثم عمان 162 مليون دولار، وأخيرًا البحرين 104.1 مليون دولار.

بوابة فيتو