ارتفاع أسعار البترول اليوم





ارتفعت أسعار النفط اليوم الإثنين بعد أن أبقت دول أوبك + أهدافها الإنتاجية على حالها قبل حظر الاتحاد الأوروبي وسقف مجموعة السبع الذي بدأ على الخام الروسي.

أكبر مستورد للنفط في العالم

وفي الوقت نفسه، في إشارة إيجابية للطلب على الوقود في أكبر مستورد للنفط في العالم، خففت المزيد من المدن الصينية من قيود COVID-19 خلال عطلة نهاية الأسبوع.

أسعار البترول اليوم

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.29 دولار أو 2.7 بالمئة إلى 87.86 دولار للبرميل في الساعة 1200 بتوقيت جرينتش في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 2.24 دولار أو 2.8 بالمئة إلى 82.22 دولار للبرميل.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، يُطلق عليهم مجتمع أوبك +، أمس الأحد على الالتزام بخطة أكتوبر لخفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميًا من نوفمبر حتى 2023.

قرار اوبك

وقال محللون إن القرار ليس مفاجأة بالنظر إلى حالة عدم اليقين في السوق بشأن تأثير حظر استيراد النفط الخام من روسيا والحد الأقصى لأسعار مجموعة السبع وبالإضافة إلى ذلك، تواجه مجموعة المنتجين مخاطر سلبية من احتمالية إضعاف النمو الاقتصادي العالمي وسياسة الصين.

واتفقت دول مجموعة السبع و أستراليا الأسبوع الماضي على حد أقصى قدره 60 دولارًا للبرميل للنفط الروسي المنقول بحرًا.

الاقتصاد الصيني

وتضرر نشاط الأعمال والتصنيع في الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، هذا العام وسط إجراءات صارمة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت تقارير أن التباطؤ المستمر في الاقتصاد الصيني قد يعكس مكاسب أسعار النفط والبيانات الاقتصادية الحالية للصين لا تزال ضعيفة ومن الصعب دفع الطلب على النفط الخام.

بوابة فيتو