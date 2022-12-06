التيار الاسلامي العريض: الإتفاق الإطاري إرتهان للأجنبي وتنكر للإسلام وقيم أهل السودان





بسم الله الرحمن الرحيم

التيار الاسلامي العريض

بيان مهم

الإتفاق الإطاري إرتهان للأجنبي وتنكر للإسلام وقيم أهل السودان..

إن التيار الإسلامي العريض وقد تابع تلاوة نص الإتفاق الإطاري عند التوقيع والذي ظل مشكوكا في محتواه حتى آخر لحظة يرفض الإتفاق رفضاً تاما وكاملا ، اذ جاء الإتفاق ثنائياً شائها مستبعداً لجُل أهل السودان .. متنكراً لدين الإسلام ولهوية شعب السودان .. معززا لإرادة القوى الخارجية ذات الأجندة الخبيثة التي تستهدف وحدة البلاد وتسعى لتفكيكها لتنهب خيراتها ، ولنشهد فصلا جديدا من الإستعمار بأيدي عملاء من أبناء جلدتنا يمكنون لعلمانية فجة.

قد أحتوى الإتفاق على إشارات خبيثة تقضي بتبديل عقيدة القوات المسلحلة وبقية الأجهزة النظامية ، وعلى تمكين قيادة الفترة الانتقالية التي يحلمون بها والتي تأتي من غير انتخاب ولا تفويض ، تعينها قوى الإتفاق الإطاري التي فشلت من قبل في إدارة البلاد ، لتمكنها من هيكلة كل القوى النظامية بما يهدد الأمن والإستقرار في البلاد ، ويجعل السودان عرضة للتفكك والتشظي والانقسام.

وعليه نؤكد الآتي :

1_ رفضنا القاطع لهذه التسوية واتفاقها الإطاري ودستورها العلماني.

2_ ندعو قيادة المكون العسكري لمراجعة هذا الموقف والإستهداء برأي قاعدته العسكرية حتى لا يحدث إنفصام بين المؤسسة وقيادتها لاتحمد عقباه.

3_ أن تقف قيادة المكون العسكري علي مسافةٍ واحدةٍ من الجميع.

4_ ندعو كافة التكتلات السياسة الوطنية والإجتماعية والأهلية للوقوف صفًا واحدًا لمناهضة هذه التسوية الظالمة وألا تسمح لأقلية غير منتخبة ولا مفوضة من الشعب أن تشكل منفردة حاضر ومستقبل الوطن.

5_ ندعو عضوية التيار الإسلامي العريض وكافة قطاعات الشعب السوداني الأبي لمقاومة هذه التسوية بكافة الوسائل السلمية حتي إسقاطها .

{وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ}

الأمانة العامة للتيار الإسلامي العريض.