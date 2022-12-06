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سعر الدولار والعملات في السودان اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 .. السوق الموازي
مؤشر النيلين لأسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية في السودان (السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 م .
مؤشر النيلين لأسعار السوق (السوق الحرة، السوق السوداء ):
الدولار الأمريكي : 580.00 جنيه
الريال السعودي : 154.66 جنيه
مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
اليورو : 609.00 جنيه
الدرهم الإماراتي : 158.90 جنيه
مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
الريال القطري : 158.99 جنيه
الجنيه الإسترليني : 707.60 جنيه
الجنيه المصري : 19.00 جنيه
ملاحظة هامة: الأسعار هي للأغراض المعلوماتية فقط وموقع “النيلين” لا يضمن دقة الأسعار التي قد تختلف عن الأسعار الحقيقة لعوامل أخرى لا يمكن وضعها في الاعتبار ، عليه ننصح قبل القيام بأي عملية بيع أو شراء التأكد من الأسعار من مصادر أخرى.