الخضر واللحوم: وفرة في المعروض .. وعزوف عن الشراء 





كشفت جولة (المصادر) في عدد من أسواق ولاية الخرطوم عن انخفاص ملحوظ في أسعار الخضر واللحوم كافة مع وفرة كبيرة في المعروض من الخضر وأحجام عام من المواطنين من الشراء أرجعه التجار إلى عدم وجود السيولة الكافية في أيدي المواطنين، وشكا عدد من التجار في سوق بحري من ضعف في القوة الشرائية وركود كبير في حركة البيع والشراء وشبة انعدام لشراء الفواكه، فيما شكا تجار آخرون من تلف كميات من الخضر والفاكهة وتكبَّدوا خسائر كبيرة جراء تلف المحصول في أيديهم بسبب الركود العام الذي يشهده السوق في هذه الفترة.

وأكد تاجر اللحوم، محمد عبد الله عن انخفاض كبير في أسعار اللحوم، حيث وصل كيلو العجالي إلى (2000) جنيه، بدلاً عن (3000) جنيه، في الفترة الماضية فيما بلغ سعر كيلو الضأن (2500) جنيه، واللحم البقري الصافية (2500) جنيه، أما سعر اللحمة المفرومة بـ( 2500) جنيه، بدلاً عن(3000) جنيه، وكيلو الصافي -أيضاً- بلغ (3000) جنيه، متوقعاً انخفاص أسعار اللحوم في الفترة المقبلة، أما سعر جوز الكوارع بـ (1500) جنيه، والكيلو من المعضمة (العظام) بـ(500) جنيه، مؤكداً إقبال المواطنين على شرائها بصورة كبيرة أكثر من شرائهم للحوم. ولفت محمد إلى حالة الكساد الكبير في حركة البيع والشراء.

إرتفاع تكاليف الإنتاج

و في ذات السياق أشار تاجر اللحوم البيضاء دفع الله آدم، إلى انخفاض واستقرار أسعار اللحوم البيضاء لأكثر من أسبوعين على التوالي، حيث تراوح سعر كيلو الفراخ ما بين (1500 إلى 1600) جنيه، وأن سعر طبق البيض (2500) جنيه، حسب الحجم، وأشار إلى الإقبال الكبير على شراء اللحوم البيضاء وعزوف عن شراء البيض، وأكد بوجود مشاكل كبيرة تواجه القطاع منها الارتفاع الجنوني للأسعار بالنسبة للمستهلك.

ارتفاع تكاليف الترحيل

ووقفت الجولة في ملجة الخضر والتقينا بالتاجر الحر عبد الرحمن، الذي أكد انخفاض أسعار الخضر وأن كيلو البطاطس وصل إلى 400 جنيه، بدلاً عن (700) جنيه، وكيلو البامبي (400) جنيه بدلاً عن (800)، و بلغ كيلو الكوسا (500) جنيه، بدلاً عن (700) جنيه، مشيراً إلى أن ربطة الرجلة الصغيرة بـ (100) جنيه، ربطة الملوخية (100) جنيه، كيلو الجزر (700) جنيه، وربطة الجرجير الكبيرة (500) جنيه، أما الصغيرة بـ (100) جنيه، و أن كيلو البنجر (500) جنيه، وقطعة العجور بلغ سعرها (200 ) جنيه، أما كيلو الخيار تراوح ما بين 400 جنيه، إلى 500 جنيه، ووصل سعر كيلو الليمون (400) جنيه، وأن سعر كيلو الفلفلية بلغ (800) جنيه، بعد أن سجلت ارتفاعاً كبيراً وصل سعرها إلى (2000) في الفترة السابقة، سعر كيلو الشطة الخضراء (400) جنيه، وشكا البشير من عدم الإقبال الكبير على شراء الخضروات وصل لنسبة (50) % متوقعاً حدوث حراك خلال الفترة المقبلة. أما أسعار الكروم والقرني تراوحت ما بين (400) جنيه إلى (800) جنيه، حسب الحجم أما سعر الشريحة من القرع بـ (200) جنيه وتتراوح القطعة الكاملة ما بين (2000) إلى (3000) جنيه، حسب الحجم، أما ربطة الفجل بـ(300) جنيه، وسعر الربطة الصغيرة من الخضرة والرجلة بـ( ١٠٠) جنيه، أما كيلو الطماطم تراوح ما بين (500) إلى (700) جنيه، وقطعة الخص بـ(300) جنيه.

الخرطوم- سارة إبراهيم

صحيفة الصيحة