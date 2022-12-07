الدوري الممتاز، خالد قمر يقود هجوم طلائع الجيش أمام الزمالك





الدوري الممتاز، أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش بقيادة محمد يوسف تشكيلة فريقه لمواجهة الزمالك في المباراة المقرر لها في السابعة مساء اليوم الأربعاء باستاد الكلية الحربية في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

تشكيل طلائع الجيش امام الزمالك

حراسة المرمي:عماد السيد

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور وخالد سطوحي واحمد متعب ومحمد فتح الله

خط الوسط: احمد زولا وعبد الرحمن شيكا واسلام محارب واحمد سمير وكريم طارق

خط الهجوم خالد قمر

فيتورئيس التحرير

عصام كامل

رياضةالدوري الممتاز، خالد قمر يقود هجوم طلائع الجيش أمام الزمالك الأربعاء 07/ديسمبر/2022 – 06:51 متشكيل طلائع الجيش،فيتوتشكيل طلائع الجيش،فيتو صفاء كامل شارك

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الدوري الممتاز، أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش بقيادة محمد يوسف تشكيلة فريقه لمواجهة الزمالك في المباراة المقرر لها في السابعة مساء اليوم الأربعاء باستاد الكلية الحربية في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

تشكيل طلائع الجيش امام الزمالك

حراسة المرمي:عماد السيد

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور وخالد سطوحي واحمد متعب ومحمد فتح الله

خط الوسط: احمد زولا وعبد الرحمن شيكا واسلام محارب واحمد سمير وكريم طارق

خط الهجوم خالد قمر

تشكيل الزمالك امام طلائع الجيش

ويضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – مصطفى الزنارى – عبد الله جمعة

خط الوسط: سيد عبد الله “نيمار” – عمرو السيسي – محمد أشرف “روقا” – إمام عاشور – أحمد مصطفى “زيزو”.

خط الهجوم: مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي ومحمد عبد الغني ومحمد طارق وأحمد فتوح وسيف جعفر ويوسف إبراهيم “اوباما” ويوسف أسامة نبيه وسامسون أكينولا ويوسف حسن.

ويسعى لاعبوا الزمالك لمصالحة جماهير القلعة البيضاء بسبب تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة وعقد فيريرا جلسة مع اللاعبين لمطالبتهم بضرورة مصالحة الجماهير والفوز بمباراة الطلائع.

بوابة فيتو