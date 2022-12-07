شباب الأهلي يهزم الوحدة ويصعد للقاء الإمارات في الكأس الغالية





صعد شباب الأهلي للقاء فريق الإمارات في الدور الـ 16 من كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، بعد فوزه على ضيفه الوحدة بهدف وحيد سجله مدافعه وليد عباس في الدقيقة 70 من عمر مواجهة القمة التي جمعت بينهما مساء اليوم، على ملعب إستاد راشد، في إطار مباريات الدور الـ 32 للكأس الغالية.

وجاء الشوط الأول سريعاً من الفريقين لكن دون خطورة حقيقية على المرمى، وأضاع وليد عباس فرصة التسجيل لشباب الأهلي في الدقيقة 16، بعدما ذهبت رأسيته بجوار القائم، رغم وقوفه وحيداً ودون أي رقابة أمام مرمى الوحدة، وسدد عمر خريبين مهاجم شباب الأهلي، كرة ضعيفة من خارج منطقة الجزاء بين يدي حارس الوحدة راشد علي في الدقيقة 44، وأطلق بعدها حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وواصل الفريقين بنفس الأداء في الشوط الثاني، وتصدى راشد علي حارس الوحدة، لركلة حرة سددها كارتابيا لاعب شباب الأهلي، قوية وأرضية سريعة بالدقيقة 49، وأبعد ماجد ناصر حارس شباب الأهلي، كرة ساقطة سهلة على مرتين من أمام إسماعيل مطر قائد الوحدة في الدقيقة 51.

وارتبك دفاع الوحدة في التعامل مع ركلة ركنية في الدقيقة 70، لتسقط الكرة أمام وليد عباس بعد لمسة بالكعب من زميله يحيى الغساني، ليخطف الكرة ويسجلها في الشباك معلناً عن هدف لشباب الأهلي، وأندفع الوحدة بحثاً عن التعادل، ما سمح بمساحات حالية كبيرة في نصف ملعبه، واستغلها شباب الأهلي وشكل خطورة من هجمات مرتدة سريعة، وأضاع كارتابيا فرصة هدف ثان لشباب الأهلي في الوقت بدل الضائع.

البيان