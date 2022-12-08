هاجس يؤرقهم: مواطنون: الفقراء يموتون لعدم القدرة على تكاليف العلاج





في استطلاع مع شريحة من المواطنين أشاروا إلى أنهم يجدون صعوبات جمة في تغطية تكاليف العلاج نسبة لارتفاع قيمته.

وأوضحوا أن الفقراء يموتوا لعدم قدرتهم على دفع تكاليف علاجهم.

وقال المواطن صديق محمد لـ(الصيحة): لايوجد علاج مقنع في كل المراكز العلاجية، خاصة كانت أم حكومية، وأشار إلى توفر العلاجات، إلا أن أسعارها مرتفعة جداً.

بينما أوضح محمد عبد الرحمن، أن طريقة التعافي في السودان متوسطة ما يعني بأنها ليست كافية للحد المطلوب للعلاج، وأيضاً ليست بضعيفة جداً، وذكر أنه في بعض الأحيان يلجأ للأدوية البلدية نسبة لعدم توفر الكثير من الأدوية اللازمة.

وذكر كمال حسن الصادق: إن السودان يفتقر للعلاج وعلق قائلاً: لا يوجد علاج في الأصل.

وأبان بدر الدين الضوي إنه لا يوجد علاج في السودان وأنهم يعانون من ارتفاع كلفته، إضافة إلى عدم توفر أجهزة متطوِّرة.

بينما أبدت آسيا مبارك ربة منزل لـ(الصيحة) عن رضاها الكامل تجاه العلاج في السودان وطرقه، وقالت: إن هنالك أدوية بأسعار منخفضة في بعض المستشفيات العامة وهنالك اختلاف كبير ما بين أسعار الدواء في الخاص وفي الحكومي.

وقال المواطن عبد الله عبد الماجد، إنه غالباً ما يلجأ للعلاج البلدي نسبة لعدم توفر العلاج بأسعار قليلة وأن هناك بعض المراكز الخاصة أسعار الحجز فقط خارج الفحص والعلاج.

وأوضحت لينا عبدالرحمن لـ(الصيحة) بأن العلاج في السودان أصبح تجارة في الخاص، أما في الحكومي فهو سييء وليس فيه اهتمام بالمرضى.

وأبانت ريم سليمان، موظفة عن سوء التعامل مع المرضى من قبل المراكز الصحية. وقالت: ينبغي أن يعرف الأطباء كيفية التعامل مع المرضى بطريقة لا تؤثر فيهم نفسياً، وأبانت أن المريض يحتاج إلى الدعم النفسي قبل البدء في الدواء.

الخرطوم: إيلاف عبد الهادي- عائشة صديق

صحيفة الصيحة