الهلال يضع لمساته قبل النهائية لمواجهة حيدوب النهود





يضع فريق كرة القدم بنادي الهلال اليوم لمساته قبل النهائية لمباراته أمام حيدوب النهود بعد غد الجمعة، لحساب الجولة 13 من مسابقة الدوري الممتاز، ويأمل الأزرق مواصلة رحلة التميز في الدوري، ومواصلة الانتصارات، بعد تحقيقه لنتائج مميزة في النسخة الحالية.

وخاض الفريق تدريباً على الملعب الرديف، دشن به إنجازات مجلس هشام السوباط، ويقدم الأزرق في مستويات جيدة نسبياً ويحقق الأهم دائماً ، ولم يتعثر في الدوري، كما تمكن من الوصول لمرحلة المجموعات.

الهلال يستعيد نجميه أمام الوافد الجديد للممتاز

يستعيد الهلال، في مباراته بعد غد، جهود نجميه محمد عبد الرحمن وليليبو مكابي، وسيعود الغربال من الإصابة بعد تعافيه منها مؤخراً، وفضل المدرب فلوران أبيينغي منحه المزيد من الراحة، وأبعده عن القائمة في الجولة الماضية، فيما تعرض ليليبو للطرد بالبطاقة الحمراء في الجولة قبل الماضية أمام الشرطة القضارف.

عودة الغربال تحديداً ستدعم المقدمة الهجومية التي تعمل بكفاءة تامة؛ بدليل إحراز الفريق 24 هدفاً، بمعدل غاية في التميز.

الهلال لا يخسر أمام الوافدين الجدد

لم يخسر الهلال عبر تأريخه في مسابقة الدوري الممتاز أي مباراة تأريخية جمعته مع أي ناد وافد حديثاً للدوري الممتاز، وهوى تأريخ يقف إلى جانب الأزرق قبل مباراته أمام حيدوب النهود بعد غد الجمعة، في جولة ليست صعبة على الأزرق، وربما على أرضية الملعب، بالنظر للقدرة الفائقة التي أظهرها الهلال في مبارياته في النسخة الحالية من الدوري.

وعلى الجانب الآخر يرغب حيدوب النهود في كسر العقدة التأريخية للأندية، ويرغب في تحقيق الفوز على الهلال على أرضية ميدانه، غير أن مهمة الفريق لن تكون سهلة وتحتاج لمجهود مضاعف.

صحيفة اليوم التالي