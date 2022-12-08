ارتفاع أسعار النفط بعد تراجعها لمدة 4 أيام





ارتفعت أسعار النفط بعد أن ظلت منخفضة لمدة أربعة أيام، حيث أخذ المستثمرون في الحسبان اعتبارات تحرك الصين لتخفيف القيود التي تفرضها لمكافحة تفشي فيروس كورونا، مع خطر التباطؤ في الولايات المتحدة.

وأفادت وكالة “بلومبرغ” للأنباء اليوم الخميس، أن خام غرب تكساس الوسيط ارتفع إلى حوالي 73 دولارا للبرميل، بعد أن كان قد تراجع بنسبة تزيد على 11% خلال الجلسات الأربع السابقة، حيث حذرت مجموعة من البنوك الأمريكية من ركود محتمل.

وقد هدأت تلك المخاوف بسبب الإشارات الإيجابية الواردة من الصين، التي تتراجع حاليا عن القيود التي تفرضها لمكافحة تفشي مرض “كوفيد -19″، وذلك في دفعة لاستهلاك الطاقة

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