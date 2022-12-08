ناصر الخليفي يتحدث عن التعاقد مع رونالدو وراشفورد وتجديد عقد ميسي





كشف القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الخميس، عن مستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي ينتهي عقده الصيف المقبل، ومدى اهتمام ناديه بضم ماركوس راشفورد من صفوف مانشستر يونايتد.

تجديد عقد ميسي

وقال ناصر الخليفي، في تصريحات لشبكة “سكاي سبورتس”: “ميسي سعيد للغاية، ويمكن متابعة ذلك رفقة منتخبه الوطني”.

وتابع: “عندما لا يكون اللاعب سعيدًا، يكون مستواه غير جيد مع منتخب بلده.. كما قدم موسمًا مذهلًا معنا، وسجل وصنع العديد من الأهداف”.

وأضاف: “ما اتفقنا عليه هو أننا سنجلس عقب نهاية كأس العالم معًا.. الجانبان، باريس سان جيرمان وميسي، سعيدان للغاية، وبالتالي سنتحدث بعد المونديال”.

راشفورد

وعن راشفورد، قال الخليفي: “هو لاعب آخر مذهل، هل سيكون متاحًا بالمجان؟ أن تحصل على راشفورد بالمجان، هو أمر ستركض جميع الأندية خلفه بكل تأكيد”.

وواصل رئيس باريس سان جيرمان: “نحن لا نخفي شيئًا، سبق أن تحدثنا وأعربنا عن اهتمامنا (براشفورد)، لكن كان الوقت غير مناسب للجانبين.. ربما يكون الوقت أفضل في الصيف، لم لا؟”.

واستكمل: “اليوم إذا كان راشفورد لاعبًا حرًا كنا لنتحدث معه مباشرةً، لكن لن نتحدث معه الآن، سنتركه يركز في كأس العالم.. وفي يناير إذا كان هناك اهتمام سنتحدث معه”.

وبخصوص نجم سان جيرمان ومنتخب فرنسا، كيليان مبابي، أجاب: “بالنسبة لي هو لاعب بارز للغاية، وكان من المهم استمراره وعدم رحيله بالمجان.. أثق به وبأسرته، لأننا خلقنا علاقة خاصة معه.. هو باريسي وفرنسي، ويفخر دائمًا بالتواجد في فرنسا”.

كريستيانو رونالدو

وحول كريستيانو رونالدو، قال الخليفي: “هو أسطورة ونجم، أنا معجب به وأحبه كلاعب ومحترف.. هو لاعب مذهل يبلغ من العمر 37 عامًا، ولا يزال يقدم أمورًا مذهلة، كل نادٍ يريد التعاقد معه”.

واختتم: “لكن مشكلتنا أن مركزه يعج باللاعبين.. سيكون من المستحيل بالنسبة لنا التعاقد معه”.

بوابة فيتو