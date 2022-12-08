لاعبة الكرنك روكا تحترف بالدوي السعودي كأول لاعبة كرة قدم سودانية تُقدم على الاحتراف الخارجي





في حدث فريد من نوعه ومثير جدا في اول حالة احتراف للاعبه سودانيه في كرة القدم حيث وقعت لاعبة كرة قدم للسيدات حارس مرمى فريق الكرنك و منتخب السودان عقد احتراف خارجي ووقعت رقية السنوسي المعروفة بإسم (روكا) عقد إحتراف مع نادي الترجي ( سيدات ) بالدوري السعودي لمدة عامين ، المعروف أن اللاعبة روكا من المميزات في نادي الكرنك الذي كانت تلعب ضمن صفوفه ، يذكر أن اللاعبة تخلفت عن السفر مع المنتخب الوطني في البطولة العربية التي كانت قد أقيمت بالقاهرة العام الماضي قبل ساعات من مغادرة البعثة لأسباب مجهولة رغم إختيارها ومواصلتها للإعداد وقام المدير الفني للمنتخب فاروق جبرة بإستبعادها رغم أنها الحارس الأساسي.

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