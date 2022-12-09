تفاصيل العقوبة المتوقعة على مدافع المريخ





تحصلت مصادر ، على تفاصيل العقوبة المتوقعة من قبل لجنة الانضباط بالاتحاد السوداني لكرة القدم، على مدافع المريخ وقائد المنتخب الوطني “صلاح نمر” على خلفية ما ورد في تقرير حكم مباراة المريخ وحيدوب النهود “صبري محمد فضل”.

وبحسب ما تحصلت عليه الصحيفة، فإن لجنة الانضباط ستطبق على مدافع المريخ المادة “47” من لائحة الانضباط والتي تحدد العقوبات تجاه اللاعبين الذين يبدر منهم “سوء السلوك تجاه مسؤولي المباريات”.

وبحسب رصد “الصيحة”، فإن الفقرة “1” من المادة “47” تشير للآتي:

بالإضافة للإيقاف التلقائي وفقاً لنص المادة (16/4) من هذه اللائحة، فإن أي متلقٍ لبطاقة حمراء مباشرة يتم إيقافه على النحو التالي:

أ/ على الأقل أربع مباريات للسلوك غير الرياضي تجاه مسؤول المباراة.

ب/ على الأقل ست مباريات للاعتداء (بالمرفق.. باللكم.. بالركل … الخ) على مسؤول المباراة.

ج / على الأقل ستة اشهر للبصق على مسؤول المباراة.

2/ بالإضافة للعقوبة الموقعة يجوز توقيع الغرامة في كل الحالات.

وبحسب متابعات “الصيحة”، فإن لجنة الانضباط ستبحث معاقبة لاعب المريخ وقائد المنتخب الوطني ما بين “أربع إلى ست مباريات”، مع فرض غرامة مالية على اللاعب.