نائب رئيس المريخ للشؤون الرياضية يكشف التفاصيل الكاملة حول الأوضاع في الفريق





أكد نائب رئيس نادي المريخ للشؤون الرياضية أسامة عبدالجليل، أن ميزانية القطاع الرياضي للفريق حتى 30 ديسمبر الجاري تم تصديقها وتوفيرها من رئيس النادي أيمن مبارك أبوجيبين، وتم تسليمها للحسابات في النادي، وتشمل الفنادق قبل المباريات، والتغذية وايجار ملاعب التدريبات وترحيل وحوافز ورواتب.

وأوضح عبدالجليل أنهم رفضوا المشاركة في دوري الشباب بولاية الخرطوم بعدما تلقوا طلب شفاهي من اتحاد الخرطوم بتقديم موافقة لخوض 6 مباريات بين كل مباراة والأخرى 48 ساعة لإيمانهم بأن المريخ فريق كبير ولا يمكن يتم التعامل معه بهذه الصورة، وإخطاره من قبل اتحاد الخرطوم بما يقلل من شأن النادي، مشدداً على أن هذا القرار تم الاتفاق عليه بين القطاع الرياضي والمسؤولين في فريق الشباب بعد جلسة مشتركة يوم الثلاثاء الماضي.

وأضاف” سنشارك في منافسة ينظمها الاتحاد السوداني لكرة القدم، بفريق يضم لاعبين من الرديف والشباب والناشئين وفقاً للوائح التي وضعها الاتحاد لهذه المنافسة والتي ستجرى قرعتها الأسبوع المقبل، وقد رصدنا الميزانية الكافية حتى تبدأ الفئات الثلاث في المريخ الرديف والشباب والناشئين تدريباتها إعتباراً من صباح غد السبت”.

وقدم عبدالجليل شكره لكل الجهات والاقطاب والمجموعات المريخية المختلفة التي ظلت تدعم فرق المراحل السنية بالنادي، مبيناً أن الأبواب مفتوحة لكل المريخاب من أجل تقديم الدعم عبر المكتب التنفيذي للنادي ومكتب الحسابات حتى يتم الأمر بالقنوات المحاسبية المالية الصحيحة التي تحفظ للمتبرعين والداعمين حقوقهم.

وكشف عبدالجليل أنهم قاموا بتكليف الكابتن إبراهيم حسين (ابراهومة) المدرب العام للفريق الأول بأن يكون مشرفاً عاماً على الفريق الرديف حتى تكون هناك حلقة وصل بين الفريق الأول والرديف تسهم في تقريب اللاعبين الأفضل وتقدمهم للجهاز الفني.

وأبدى عبدالجليل سعادته الكبيرة بالظهور الأول للاعب الفريق العائد من إصابة طويلة أحمد حامد التش، مبينأً أن اللاعب يُعد من العناصر المهمة في فريق المريخ وسيدعم خيارات الجهاز الفني في المرحلة المقبلة، وأكد عبدالجليل أن الجهاز الطبي حالياً يعمل على تأهيل المهاجم محمد زرقة عبر جلسات تأهيل في فندق كورنثيا

وأضاف” بالنسبة للاعبين الذين يخضعون للعلاج في سيصلون جميعاً إلى الخرطوم يوم 15 ديسمبر الجاري، حيث سينضم الثنائي مصطفى كرشوم وبخيت خميس للتدريبات مع زملائهم مباشرة، بينما سيواصل أمير كمال التأهيل مع اختصاصي العلاج الطبيعي البرازيلي في الفريق جيلسون أموريم، وأيضاً ووفقاً للتقرير الطبي سيواصل محمد الرشيد تأهيله مع البرازيلي”.

وقال أسامة عبدالجليل نائب رئيس نادي المريخ للشؤون الرياضية أنهم في لجنة التسيير حريصون على توفير الاستقرار وأفضل بيئة للفريق من اجل تحقيق النجاحات وتطلعات جماهير المريخ، وأن يقدم الفريق أفضل المستويات خلال الفترة المقبلة سواء محلياً قارياً.

باج نيوز