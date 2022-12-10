الجكومي لرئيس المريخ : (الإختشوا ماتوا)





رَدّ النائب الأول لرئيس المريخ، رئيس لجنة المنشآت السابق “محمد سيد أحمد” على تصريحات رئيس لجنة التسيير الحالي “أيمن مبارك أبو جيبين” بشأن شحن نجيل وكراسي القلعة الحمراء من تركيا، وذلك عبر بوست بصفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدته “الصيحة”.

وجاء في بوست “الجكومي” ما يلي:

توقيع عقد استلام وشحن النجيل مع شركة شام قروب وإهداء درع تذكاري بهذه المناسبة .. أبو جيبين قال أيه قال شحن النجيل.. (صحيح الإختشوا ماتوا).

وأرفق رئيس لجنة المنشآت السابق بالمريخ مع المنشور مجموعة من الصور التي تجمعه بمسؤولي الشركة التركية.

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اجتماع تنسيقي ناجح للجنة المنتخبات مع فلوران وريكاردو بحضور مازدا وبرهان

عقد النائب الأول لرئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم، رئيس لجنة المنتخبات الوطنية الأستاذ أسامة عطا المنان حسن بحضور مدير الإدارة الفنية بالاتحاد الكابتن محمد عبد الله مازدا والمدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم (صقور الجديان) الكابتن برهان تيه، عقد اجتماعاً تنسيقياً بالجهازين الفنيين لناديي القمة البرازيلي هيرون ريكاردو والكنغولي فلوران، وناقش الاجتماع مشاركة المنتخب في نهائيات كأس الأمم الأفريقية للاعبين المحليين (الشان) الجزائر في العام 2023م.

وبرنامجه الإعدادي ومشاركة نجوم القمة فيه بنهاية مواجهتهم في القسم الأول للدوري الممتاز، مع التأمين على استمرارية المسابقة بدونهما لتنفيذ البرنامج الكامل في طريق التوافق مع رزنامة “كاف”.

وقد أشاد النائب الأول عطا المنان بتعاون إدارتي القمة وأجهزتها الفنية مع الاتحاد السوداني ولجنة المنتخبات والجهاز الفني للمنتخب وتفهمهم الكامل للبرنامج الإعدادي لمشاركة صقور الجديان في النهائيات.

وقال ان المرحلة المقبلة ستشهد تعاوناً كبيراً مع القمة وأندية الممتاز لتهيئة أفضل الظروف لإعداد المنتخب الوطني، وحيا تفهم مدربي القمة وتعاونهما مع لجنة المنتخبات والجهاز الفني لصقور الجديان.

صحيفة الصيحة