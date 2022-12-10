حدد موعد تقديم استقالته .. مناوي : (زمان كانت حكومة واحدة وقروش كثيرة)





قال حاكم إقليم دارفور مني اركو مناوي انه على استعداد لتقديم استقالته حال النكوص من اتفاقية السلام في جوبا والغائها.

ووصف مناوي في ندوة للكتلة الديمقراطية رصدتها (متاريس) المنصب الحكومي مثل “قارورة المياه” مضيفا “ما عندنا مشكلة نحن دايرين نخدم اهلنا”.

وقارن مناوي وضعه كرئيس للسلطة الانتقالية في عهد البشير ووضعه الحالي

مردفا “كانت زمان حكومة واحدة وقروش كثيرة ما مشاكسات زي الوقت ده لكن فتنا خليناها”

ورفض مناوي ما اسماه “التنميط في معايير الاختيار لشغل المناصب

صحيفة الصيحة