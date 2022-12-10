بشأن استبعاد شباب المريخ .. “كاس” تُخاطب اتحاد الخرطوم والاتحاد العام بشكوى سوداكال





تحصلت “المصادر” على نسخة من الخطاب الذي بعثت به محكمة التحكيم الرياضية “كاس” مساء أمس الأول الخميس لاتحاد الخرطوم المحلي والاتحاد العام لكرة القدم لإخطارهما بالاستئناف المقدم من نادي المريخ عبر المجلس الذي يرأسه “آدم سوداكال” ضد قرار اتحاد الخرطوم بإبعاد فريق الشباب بنادي المريخ من منافسة دوري الشباب بحجة عدم معرفة الجهة الشرعية التي تُدير النادي.

وبحسب الخطاب الذي تحصّلت عليه “الصيحة”، فإن محكمة التحكيم الرياضية فتحت قضية بالرقم (9325) المُستأنف فيها نادي المريخ والمدعى عليه الأول هو اتحاد الخرطوم والمدعي عليه الثاني هو الاتحاد السوداني لكرة القدم، ويتعلق الأمر بطلب التحكيم الذي تم تقديمه في الخامس من ديسمبر وسداد الرسوم الأولية “ألف فرانك سويسري” فيما يلي بالقرار الصادر من اتحاد الخرطوم بتاريخ “28 نوفمبر 2022” باستبعاد شباب المريخ من المنافسة.

وبحسب ما تحصلت عليه “الصيحة”، أمهلت “كاس” نادي المريخ باعتباره المستأنف “عشرة أيام” لتقديم مذكرة الاستئناف مع إخطار اتحاد الخرطوم والاتحاد العام بالقضية المقدمة ضدهما من جانب المريخ.

ناصر بابكر

صحيفة الصيحة