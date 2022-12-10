“بي إن سبورتس” تنقل مباراة إنجلترا وفرنسا على القناة المفتوحة





أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورتس بث مباراة فرنسا وإنجلترا على القناة المفتوحة وذلك في لإطار منافسات دور ربع النهائي ببطولة كأس العالم المقامة في قطر.

وكشف الموقع الرسمي لقناة بي إن سبورتس عن إذاعة مباراة فرنسا ضد إنجلترا والتي ستقام في تمام الساعة 23:00 بتوقيت الإمارات، على قناتها المفتوحة.

وقررت الشبكة قنوات بي إن سبورتس التي تملك حقوق بث بطولة كأس العالم حصرياً بمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط نقل 22 مباراة على القناة المفتوحة عبر ترددها على القمر الصناعي نايل سات وذلك احتفالاً بالنسخة الثانية والعشرون والتي تٌقام في دولة قطر.

وقامت قنوات بي إن سبورتس بنقل 17 مباراة في البطولة حتى الأن حيث يتبقى لها 5 مباريات يمكن نقلها عبر القناة المفتوحة.

البيان