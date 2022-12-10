رياضية

“بي إن سبورتس” تنقل مباراة إنجلترا وفرنسا على القناة المفتوحة

2022/12/10
كاس العالم 2018
منتخب كرة القدم الانجليزي

أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورتس بث مباراة فرنسا وإنجلترا على القناة المفتوحة وذلك في لإطار منافسات دور ربع النهائي ببطولة كأس العالم المقامة في قطر.
وكشف الموقع الرسمي لقناة بي إن سبورتس عن إذاعة مباراة فرنسا ضد إنجلترا والتي ستقام في تمام الساعة 23:00 بتوقيت الإمارات، على قناتها المفتوحة.
وقررت الشبكة قنوات بي إن سبورتس التي تملك حقوق بث بطولة كأس العالم حصرياً بمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط نقل 22 مباراة على القناة المفتوحة عبر ترددها على القمر الصناعي نايل سات وذلك احتفالاً بالنسخة الثانية والعشرون والتي تٌقام في دولة قطر.
وقامت قنوات بي إن سبورتس بنقل 17 مباراة في البطولة حتى الأن حيث يتبقى لها 5 مباريات يمكن نقلها عبر القناة المفتوحة.

البيان

2022/12/10