المغرب يواصل كتابة التاريخ ويتأهل إلى نصف نهائي المونديال





واصل المنتخب المغربي كتابة التاريخ، بعد فوزه على البرتغال بهدف نظيف، ليضمن بطاقة العبور إلى نصف نهائي كأس العالم 2022، لأول مرة في تاريخه.

وسجل الهدف الوحيد لـ”أسود الأطلس” المهاجم يوسف النصيري برأسية متقنة في الدقيقة 41.

وضغط المنتخب البرتغالي بمختلف الوسائل في الشوط الثاني بحثا عن هدف التعادل، لكن دفاع المغرب صمد إلى آخر دقيقة.

يشار إلى أن هذه أول مرة يتأهل فيها منتخب عربي وإفريقي إلى نصف نهائي المونديال.

وأجريت المباراة على أرضية ستاد الثمامة، وأدارها الحكم فاكوندو تيلو، بمساعدة إيزيكيل برايلوفسكي وغابرييل تشاد وإيفان أركيس بارتون سيسنيروس.

وضمت تشكيلة المغرب: ياسين بونو – أشرف حكيمي – سفيان أمرابط – غانم سايس – حكيم زياش – عز الدين أوناحي – سليم أملاح – سفيان بوفال – جواد ياميق – يوسف النصيري – يحيى عطية الله.

فيما ضمت تشكيلة البرتغال: ديوغو كوستا – ديوغو دالوت – بيبي – روبن دياز – رافائيل غوريرو – أوتافيو – كارفاليو – سيلفا – برونو فيرنانديز – غونزالو راموس – جواو فيليكس.

وكان المغرب تأهل إلى الربع بعد فوزه على إسبانيا بالركلات الترجيحية، فيما فازت البرتغال على سويسرا بنتيجة 6-1.

سكاي نيوز