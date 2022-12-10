أسعار الذهب، تعرف على سعر جرام الذهب اليوم السبت 10 ديسمبر





أسعار الذهب، تحديث لحظى لسعر الذهب، يقدم لكم موقع فيتو تغطية حصرية ورصد ومتابعة مستمرة لـ أسعار الذهب في مصر الآن، في سوق الصاغة بمصر، حيث شهدت أسعار الذهب حالة من الاستقرار بجميع محافظات مصر الفترة الماضية.

اسعار الذهب اليوم السبت، فيتو

سجلت أسعار الذهب اليوم عيار 24 نحو 1897 جنيهًا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1660 جنيه للجرام.

سجل سعر الذهب عيار 18نحو 1422جنيها للجرام، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم 1106جنيهًا.

ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم إلى 13280 جنيه.

أسباب ارتفاع الذهب

وأعلنت الشعبة العامة للذهب أسباب ارتفاع الذهب محليا رغم انخفاضه عالميا وأعلنت الشعبة العامة للذهب أسباب ارتفاع الذهب محليا رغم انخفاضه عالميا وفقا لـ تحديث لحظى لسعر الذهب.

ارتفاع الطلب على الذهب يدفع السعر المحلى للزيادة. إليكم أسعار الذهب اليوم الجمعة في جميع محافظات مصر.

ويزداد الطلب على الذهب داخل الأسواق المحلية نظرا لأن المواطنين يعتبرون الذهب ملاذا آمنا ووسيلة للإدخار وزينة وخزينة.

وقال هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب الغرفة التجارية: “هناك حالة استياء عامة من التجار بسبب زيادة الأسعار بطريقة غير اعتيادية وغير مسبوقة.

ارتفاع أسعار الذهب، وتابع: “ارتفاع أسعار الذهب بشكل كبير وغير مسبوق نتيجة دخول أموال كثيرة للسوق تستهدف شراء خام الذهب من خارج القطاع”.

أسعار الذهب تتراجع عالميا مع تعافي الدولار

وتراجعت أسعار الذهب عالميا أمس الخميس، مع تعافي الدولار قليلًا، بينما ينتظر المشاركون في السوق مزيدًا من التوجيه من اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع المقبل بشأن رفع أسعار الفائدة.

الذهب في المعاملات الفورية

وبحلول الساعة 2.48 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1783.50 دولار للأونصة، بعد ارتفاعه أكثر من 1% أمس الأربعاء مدعومًا بتراجع الدولار وعوائد السندات الأمريكية. ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1795.10 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.2% ما جعل المعدن الأصفر المسعر بالعملة الأمريكية أكثر كلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

مجلس الاحتياطي الاتحادي

ويتوقع معظم المستثمرين أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه الأخير في عام 2022 والمقرر عقده في 13 و14 ديسمبر، كما ينتظر المشاركون في السوق تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر نوفمبر المقرر صدوره في 13 ديسمبر.

وقال إيليا سبيفاك من تيستي تريد «إذا جاءت نتيجة (اجتماع مجلس الاحتياطي) الاتحادي متماشية مع التوقعات، فإن السوق ستشعر بالارتياح لأنها ليست أسوأ من المتوقع».

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.6% إلى 22.60 دولار، وخسر البلاتين 0.2% إلى 1000.67 دولار، في حين استقر البلاديوم عند 1844.20 دولار.

تصريحات وزير التموين بشأن أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب الآن في مصر، اكد الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الذهب سلعة عالمية.

وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية خلال كلمته بافتتاح مؤتمر نيبو للمشغولات الذهبية، إلي أن الوزارة تعمل علي توفير الذهب الخام للقائمين علي صناعة المشغولات الذهبية لخفض أسعاره وزيادة المنتج المحلي المعروض بالأسواق.

وافتتح الدكتور على المصيلحى اليوم السبت، فعاليات النسخة الثانية من المعرض الدولي” نيبو” برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية، والذي يضم أكبر تجمع لصناع وتجار الذهب فى مصر.

ويشهد المعرض هذا العام منافسة قوية بين كبريات الشركات لتقديم أكبر تشكيلة من الأطقم والمشغولات الذهبية والمجوهرات والحلي التي تضاهي أفضل الماركات العالمية بأياد مصرية.

بوابة فيتو