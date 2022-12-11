الكشف عن مكافأة مالية ضخمة سيحصل عليها منتخب المغرب بعد التأهل “التاريخي” لنصف نهائي مونديال قطر





ضمن منتخب المغرب الحصول على مكافأة مالية ضخمة قدرها 25 مليون دولار، بعد بلوغه، لأول مرة في تاريخه، الدور قبل النهائي لكأس العالم لكرة القدم 2022، من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتمكن المغرب من هزيمة نظيره البرتغالي في الدور ربع النهائي لمونديال قطر 2022، (1-0) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، على استاد “الثمامة” بالعاصمة القطرية الدوحة، ليدخل التاريخ كأول منتخب عربي وإفريقي يبلغ دور الأربعة الكبار لكأس العالم.

وتعد هذه المكافأة هي الأكبر التي يحصل عليها منتخب عربي في تاريخ كأس العالم، بعدما قرر الـ”فيفا” تخصيص جوائز مالية هي الأكبر على الإطلاق خلال نهائيات مونديال قطر.

صحيفة المرصد