تسيير المريخ تكشف التفاصيل الكاملة لمشروع فندق ومجمع ومقر تدريبات النادي





– أيمن مبارك: المشروع هدية مني للمريخ ونهدف لتمزيق الكثير من فواتير الصرف

– جمال برهان: تكلفة المشروع “4 ملايين دولار”.. العمل بدأ فعلياً والتسليم خلال ستة أشهر

عقدت لجنة تسيير المريخ مؤتمراً صحفياً ظهر أمس السبت بطيبة برس لتدشين مجمع وفندق ومقر التدريبات الخاص بنادي المريخ، إلى جانب النادي الأسري.

وأكد رئيس لجنة تسيير المريخ “أيمن مبارك أبو جيبين”، أنّ الشركة التي ستقوم بتنفيذ المشروع شركة تركية يرأس مجلس إدارتها، وهي متخصصة في إنشاء المباني الجاهزة عن طريق التركيب، مبيناً أن التكلفة الأولية التقريبية للمشروع هي 4 ملايين دولار يمكن أن تزيد قليلاً أو تنقص قليلاً.. وأوضح أبو جيبين أن المشروع هدية منه لنادي المريخ، مشيراً الى أن إنشاءه لن يتم عن طريق نظام (البوت) بحيث تقوم الشركة المنفذة بإدارته لاحقاً لاسترداد ما دفعته وإنما سيتكفّل بقيمة المشروع كاملةً دون أن يكلف خزينة نادي المريخ أي أموال، على أن يمزق النادي الكثير من فواتير الصرف بعد اكتمال المشروع.

وأوضح رئيس لجنة التسيير أنه لم ينتبه للأمور القانونية وعما اذا كان هنالك أيِّ عوائق في النظام الأساسي تمنع لجنة التسيير من إنشاء مثل هذه المشاريع، مؤكداً أنه حال وجد أن هنالك موانع قانونية أو رفضاً من مجتمع المريخ سيقوم بإيقاف المشروع على الفور.. وحول مستقبل المشروع حال عدم فوزه في الانتخابات المقبلة، أكد أيمن مبارك أنّ الأمر سيكون متروكاً للمجلس القادم ليقرر السماح لنا باستكمال المشروع أم يقرر إيقافه، مبيناً أنه لا يوجد منطقٌ أو داع لإيقاف مشروع سيقدم خدمة لا تُقدّر بثمن للنادي ويزيح عن كاهل أي مجلس قادم الكثير من أعباء الصرف، ونفى رئيس لجنة التسيير أن يكون المشروع دعاية انتخابية، مبيناً أنه أعاد قيد ثمانية لاعبين بعضهم تبقى على نهاية عقده عام كامل وهو خارج المجلس، مبيناً أن دعمه للنادي وإنجازه لهذا المشروع لن يرتبط بأي منصب وسيمضي فيه حتى حال خسر الانتخابات، لكن حال موافقة المجلس القادم.

بدوره، قدم عضو لجنة المنشآت بالمريخ جمال برهان، شرحاً مُفصّلاً للمشروع عبر “البروجيتكر”، وقدم المجسّم المقترح للإنشاءات في قطع نادي المريخ بمنطقة الحتانة التي تبلغ مساحاتها أكثر من 7 آلاف متر، مبيناً أن الفندق مكون من 25 غرفة تسع لخمسين لاعباً بكامل الخدمات وصالة جيمانيزيوم وأخرى للاستشفاء والعلاج الطبيعي، مع شقق فندقية لإقامة الجهاز الفني ستكون جميعها في ناحية ومطلة على ملعب التدريبات الذي سيتم إنشاؤه بالمواصفات القياسية لملاعب المباريات لتكون كل احتياجات الفريق متوفرة في مكان واحد، مشيراً إلى أن الجهة الأخرى ستضم ناديا أسريا بمواصفات عالمية، إلى جانب حوض سباحة مُغطاة وكافتيريات ومطاعم عالمية لتكون تلك المنشآت بمثابة استثمارات، مبيناً أنّ التكلفة المُقترحة للملعب هي مليون دولار وثلاثة ملايين دولار لبقية الإنشاءات التي ستتم عن طريق التركيب والمباني الجاهزة، موضحاً أن المشروع سيكتمل خلال أربعة أشهر إلى ستة أشهر كحد أقصى، مؤكدا أن التعامل سيتم بشفافية كاملة ومؤسسية وبنظام طرح عطاءات لكل خطوة من الخطوات، وأوضح جمال برهان أنّ العمل في المشروع انطلق فعلياً وتم استلام شهادة بحث وعمل كروكي وتوصيل المياه بعد توقيع العقد، مشيراً الى أنه زار الشركة ووقف على إمكاناتها وقدراتها وتخصصها في مثل هذه المشاريع.

الخرطوم- ناصر بابكر

صحيفة الصيحة