اتحاد الكرة يضع القمة في أصعب أزمة





وضع اتحاد كرة القدم السوداني نادي عملاقي القمة المريخ والهلال في مأزق محرج، وأعلن اتحاد الكرة عدم تأجيل المباراة، وقطع الطريق على الأحمر في طلب التأجيل بعدما اختار 5 لاعبين فقط من المريخ ومثلهم من الهلال، حتى لا يطلبا التأجيل، ذلك أن اللوائح تفرض إمكانية طلب أي نادي تأجيل مبارياته حال اختيار أكثر من 5 لاعبين للمنتخب، فقطع الاتحاد الطريق أمام الفريقين للتأجيل باختيار 5 لاعبين فقط.

وطلب اتحاد الكرة عدم مشاركة اللاعبين في الديربي بسبب سفر بعثة المنتخب لعقد معسكر قبل بطولة الشان، لينضم الخماسي لقائمة طويلة من الغائبين، وهو ما يعني أن المريخ سيخوض الديربي بعناصر بعيدة تماماً عن المباريات.

ولا يعاني الهلال مشاكل في العناصر، ويعتمد على 6 أجانب في تشكيلته الأساسية، ولن يتأثر بقرار اتحاد الكرة، ويتوقع أن يستجيب الاتحاد للضغوط بمنح الفرصة للعناصر التي سيتم اختيارها للمنتخب.

صحيفة اليوم التالي