برشلونة رفض التعاقد مع زياش.. وفضّل تراوري وتوريس





كشفت تقارير صحافية أن برشلونة الإسباني رفض التعاقد مع المغربي حكيم زياش مطلع الموسم الحالي.

وقاد زياش منتخب بلاده إلى نصف نهائي كأس العالم 2022 بعد تخطي إسبانيا والبرتغال، محرزًا هدفًا وحيدًا وصنع آخر خلال النسخة الحالية.

وأكدت صحيفة “سبورت” أن برشلونة عُرض عليه ضم زياش من إدارة تشيلسي مطلع الموسم الحالي، لكنه فضل التعاقد مع الإسبانيين أداما تراوري بنظام الإعارة وشراء فيران توريس من مانشستر سيتي مقابل 50 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجهاز الفني والإدارة لم يحبذا فكرة التعاقد مع المغربي، رغم عرض تشيلسي عليهم إمكانية إعارته مع وجود خيار شراء.

زياش انضم لتشيلسي عام 2020 مقابل 40 مليون يورو بعد موسم رائع مع أياكس الهولندي، لكنه يلاقي صعوبة في حجز مكانه بصفة أساسية في تشكيل “البلوز” منذ ذلك الحين.

ولعب تراوري مع برشلونة 21 مباراة، سجل خلالها هدفًا وحيدًا وصنع أربعة قبل عودته لوولفرهامبتون، بينما ساهم فيران في 19 هدفًا خلال 44 مباراة بالقميص الأزرق والأحمر.

العربيه نت