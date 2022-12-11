رونالدو يتلقى إشادة بيليه ومبابي وجيمس





تلقى القناص البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو إشادة واسعة من نجوم الرياضة حول العالم بعد تكهنات بشأن اتجاهه لاعتزال اللعب الدولي، في اعقاب خروج منتخب بلاده من مونديال قطر 2022 بخسارته بهدف دون رد أمام المغرب في دور الثمانية.

وكتب رونالدو عبر حسابه الشخصي على شبكة “إنستجرام” لتبادل الصور اليوم الأحد “الفوز بكأس العالم مع البرتغال كان الحلم الأكبر والأكثر طموحا في مسيرتي… للأسف هذا الحلم انتهى أمس”.

ورد ليبرون جيمس نجم فريق لوس أنجليس ليكرز الأمريكي كرة السلة على رسالة رونالدو بكلمة “الأسطورة” ، مضيفا”التحية وشكرا” مرفوقا بتاج تعبيري لرسالته.

كما أثنى الأسطورة البرازيلي بيليه الفائز بلقب كأس العالم ثلاث مرات ، والذي يتابع فعاليات كأس العالم عبر شاشة التلفاز في المستشفى التي يعالج بها “شكرا لك يا صديقي على رسم الابتسامة على وجوهنا”.

من جانبه رد كيليان مبابي نجم منتخب فرنسا على رسالة رونالدو بثلاثة رموز تعبيرية. هي الماعز ، في إشارة إلى كون رونالدو “أعظم لاعب على الإطلاق” ، بالإضافة إلى أيدي متلاصقة معًا في إشارة إلى شكره ، بالإضافة إلى تاج.

وكتب المهاجم البرازيلي السابق ألكسندر باتو “أنت قدوة، أنت تلهم الناس والأطفال حول العالم، الناس التي تنتقدك هي نفسها التي ترغب في نفس النجاح الذي حققته، تهانينا”.

وبدا رونالدو كما وأنه يودع مسيرته الدولية مع منتخب بلاده، وقال أن حلم الفوز بكأس العالم “كان جميلا طوال المشوار” وأنه “قاتل بقوة” من أجله.

وأشار “بذلت قصارى جهدي داخل الملعب، لم أرفض أبدا القتال ولم أتخل أبدا عن هذا الحلم”.

وظهر رونالدو في كأس العالم للمرة الخامسة ،لكنه شارك من على مقاعد البدلاء أمام المغرب، مثلما حدث أمام سويسرا في دور الستة عشر.

وأثيرت تكهنات حول معاقبة فرناندو سانتوس المدير الفني للمنتخب البرتغالي لرونالدو، بسبب سوء سلوكه عند استبداله خلال المواجهة أمام كوريا الجنوبية.

ونفى سانتوس هذه التكهنات، وأشار إلى أن قراره جاء فيما يصب لمصلحة الفريق.

وأكد رونالدو أن إخلاصه للمنتخب الوطني “لم يتغير ولو للحظة، كنت دائمًا مجرد شخص آخر يقاتل من أجل هدفنا، ولن أدير ظهري أبدًا لزملائي في الفريق وأمتي”.

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