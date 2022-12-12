بالفيديو.. “اجبر بخاطرها يا شيخ”..المذيعة المصرية “ياسمين عز” تفاجئ كريستيانو بطلب غريب





فاجأت الإعلامية المصرية ياسمين عز، مقدمة برنامج “كلام الناس”، اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو بطلب غريب بشأن زوجته جورجينا بعد الخسارة أمام المغرب.

وعلقت ياسمين عز، على رسالة جورجينا رودريغيز لشريكها رونالدو، قائلة: “الله عليكي يا بنتي، ونتعلم منها الحب”.

وأشارت: “جورجينا عبرت عن مشاعرها بقوة في وقت مهم”، مبينة:”رونالدو قطع قلبي امبارح بعد البكاء، وحبيبته كتبت له رسالة درس، وعلينا جميعا نتعلم منها، وكل تفصيلة فيها حلوة”.

وبعثت ياسمين عز، رسالة لكريستيانو رونالدو، قائلة: “رسالتي لرونالدو، وأنا عارفه أنه بيتابع البرنامج وبيحبنا وبيحب البرنامج .. ونبي يا شيخ اجبر بخاطر جورجينا واتجوزها، شايلاك في عينيها وصاينه ولادك ومحافظة عليهم، وعمرها ما اشتكت”.

(دموع CR7 قطعت قلبي).. رسالة ياسمين عز لرونالدو: أجبر بخاطر البنت جورجينا اللي صاينة عيالك واتجوزها.. البنت متمرمطه معاك وعمرها ما اشتكت

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صحيفة المرصد