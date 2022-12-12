حقق الفوز العاشر.. الهلال يحافظ على لغة الانتصار ويثير مخاوف الأنصار





أثار الهلال قلق جماهيره رغم نجاح الفريق في مواصلة رحلة الانتصارات والمحافظة على السجل الخالي من التعثرات منذ بداية النسخة الحالية من بطولة الدوري الممتاز والوصول إلى الفوز العاشر في عشر مباريات.. حيث عبَّرت جماهير الهلال عن عدم رضائها على مردود الفريق وانتقدت التراجع المخيف في المستوى خلال الجولات الأخيرة مشيرة لأن المردود المقدم لا يتناسب مع الاستقرار الإداري والفني الذي يعيشه النادي، وطالب أنصار الهلال الطاقم الفني بإيجاد معالجات لرفع مردود الفريق وتطوير الأداء خصوصاً وأن الكل يتطلع إلى ظهور مميز في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والمنافسة على بلوغ ربع النهائي وهو ما يتطلب الوصول إلى مستويات عالية.

وكان فريق الهلال حقق الفوز العاشر على التوالي بالدوري السوداني الممتاز على حساب ضيفه الصاعد حديثاً حيدوب النهود بنتيجة (3-2)، مساء السبت بإستاد الجوهرة الزرقاء، ضمن الجولة 13 من المسابقة.

أحرز أهداف الهلال كل من: وليد الشعلة وجون مانو وأطهر الطاهر في الدقائق (16، 28، 68) وأحرز لحيدوب أحمد مارتن وأحمد عيسى (67، 88).

وأفلت الهلال من تعادل محقق، بعدما أنقذه قلب الدفاع الكاميروني سالمون بانجا بأعجوبة، بإبعاده كرة عن خط المرمى في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع.

بذلك الفوز رفع الهلال رصيده إلى 30 نقطة، في مقعد المتصدر، وتجمد حيدوب عند 18 نقطة في المركز الثالث.

طوفان هلالي

ولم يسمح فريق الهلال، لضيفه حيدوب بالتقاط أنفاسه، حيث هاجم بشراسة، وتحصل على عدة ركلات زاوية، وأضاع الجناح السريع ماكابي ليليبو ركلة جزاء للهلال في الدقيقة 11.

أحرز الهلال هدفه الأول في الدقيقة 16 من كرة عكسها الظهير الأيمن أطهر الطاهر داخل الصندوق، تابعها وليد الشعلة برأسه قوية في قلب المرمى.

وأحرز الهلال هدفه الثاني في الدقيقة 28 بعد تمريرة من ليليبو في عمق الدفاع إلى مانو الخالي من المراقبة، لينفرد بالحارس ويسدد الكرة بهدوء زاحفة في الزاوية اليمنى.

بعد الاستراحة واصل الهلال سيطرته، ونجح في إحراز الهدف الثالث من كرة مررها ليليبو لأطهر القادم من الخلف الذي توغل داخل الصندوق وسدد كرة قوية وعالية في أقصى الزاوية اليمنى بالدقيقة 68.

عودة حيدوب

وعلى عكس مجريات اللعب أحرز صانع الألعاب الأيسر أحمد مارتن هدفاً لحيدوب في الدقيقة 76، حين سدد كرة من ركلة ثابتة، خدع بها الحارس اسحق آدم لتعانق الزاوية اليسرى.

وفي الدقيقة 80، أضاف أحمد عيسى الهدف الثاني للضيوف مستغلاً هفوة قلب الدفاع الأنجولي فيكتور نانكي، الذي تعثر في إبعاد الكرة فسقطت منه داخل الصندوق وتابعها عيسى في المرمى.

وفي الدقيقة قبل الأخيرة من الوقت بدل المحتسب 90+3، تخطى أحمد عيسى الحارس اسحق آدم وسدد كرة في المرمى، لكن قبل أن تعانق الشباك، أنقذ قلب الدفاع سالمون بانجا بتشتيت من خط الكرة.

صحيفة الصيحة