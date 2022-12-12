تدشين برنامج تخفيف المعيشة للعاملين الأسبوع المقبل





يدشِّن صندوق تنمية الزراعة والثروة الحيوانية ولاية الخرطوم الأسبوع المقبل، برنامج تخفيف المعيشة للعاملين، وذلك عبر ثلاثة منافذ منفذ أمانة حكومة الخرطوم، ومنفذ وزارة المالية، إضافة إلى منفذ وزارة الزراعة ولاية الخرطوم .

وقال مدير عام صندوق تنمية الزراعة والثروة الحيوانية د. محمد زين إن تدشين البرنامج يأتي ضمن خطة حكومة الولاية لتخفيف أعباء المعيشة، وفي إطار الاهتمام بمعاش الناس، مشيراً إلى جهود الصندوق في زيادة الإنتاج الزراعي والحيواني عبر عدد من الآليات والمحاور، مؤكداً أهمية توفير المنتجات الزراعية والحيوانية بأسعار في متناول يد المواطن .

صحيفة الصيحة